Akhisarspor final aşkına

LIDER Hatayspor ve takipçisi Erzurumspor'un direkt Süper Lig'e çıktığı TFF 1.Lig'de Play-Off ilk turu rövanş maçları bugün oynanacak. Ege ekibi Akhisarspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. İlk maçta rakibiyle İstanbul'da 3- 3 berabere kalan Akhisarspor, finale çıkacak ekibin belli olacağı müsabakada rakibine üstünlük sağlamaya çalışacak. Deplasmanda 3 kez geriye düşmesine rağmen 90+4. dakikada attığı golle sahadan 3-3 beraberlikle ayrılan Akhisarspor, rakibini saat 21.00'de Hüseyin Göçek'in yöneteceği müsabakada Spor Toto Akhisar Stadı'nda konuk edecek. Galibiyet veya 2-2'ye kadar olan beraberliklerde adını finale yazdıracak Akhisarspor, 3-3'ün üzerindeki beraberliklerde veya mağlubiyet halinde ise final vizesi alamayacak. Müsabakanın 3- 3 bitmesi durumunda karşılaşma uzayacak. Eşleşmenin galibinin finaldeki rakibi, yarın aynı saatte başlayacak Adana Demirspor-Bursaspor maçının sonucuna göre belli olacak. 30 Temmuz'da oynanacak TFF finalinin nerede oynanacağı henüz belirlenmedi.