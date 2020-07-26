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Deü’de ortak mezunıyet heyecanı

Giriş Tarihi: 26.7.2020 ABONE OL
Deü’de ortak mezunıyet heyecanı
DOKUZ Eylül Üniversitesi tarafından, 2019-2020 Akademik yılında üniversitenin çeşitli Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarından dereceyle mezun olan öğrenciler için "Ortak Mezuniyet Töreni" düzenlendi. Sabancı Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilen tören Dokuz Eylül Üniversitesi'nin resmi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı. DEÜ Konservatuvarından derece ile mezun olan öğrencilerin dinletisi ile başlayan törende, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını dereceyle bitiren öğrencilere; eğitim gördükleri bölümlerin yöneticileri tarafından çeşitli hediyeler verildi. Törende konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Kariyer yolculuğuna odaklanan gençlerimiz için üniversitemiz, birçok fırsatı sunan bir bilim merkezidir. Özünde bu sorumluluk duygusu bizleri motive etmekte; hocalarımıza ve mesai arkadaşlarımıza güç ve moral vermektedir" dedi.
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Deü’de ortak mezunıyet heyecanı
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