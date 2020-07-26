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İzmır’de Ayasofya camı ıçın lokma

Giriş Tarihi: 26.7.2020 ABONE OL
İzmır’de Ayasofya camı ıçın lokma
AK Parti İzmir İl Başkanlığı; Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılması dolayısıyla vatandaşlara lokma tatlısı dağıttı. İl Başkanı Kerem Ali Sürekli; Konak Meydanı'nda yapılan ikram sırasında yaptığı açıklamada; 86 yıl sonra kapılarını ibadete açan Ayasofya'nın tarihi ve manevi değerini vurguladı. Sürekli, "Ayasofya; fethin sembolü, milletimizin duası, hasretiydi. Bu hasret sona erdi ve Ayasofya gerçek maneviyatına kavuştu. Bu kutlu dönüşüm ne mutlu ki bize nasip oldu. Yaptığımız hayırla da vatandaşlarımızla buluşma ve mutluluğumuzu paylaşma fırsatı bulduk. Bu, tüm Müslümanların kardeşlik bağlarını güçlendirecek ortak bir heyecanın adımıdır" diye konuştu. Başkan Sürekli; Kurban Bayramı'nın ardından; il yöneticileri ve ilçe başkanları ile birlikte Ayasofya Cami'nde Cuma Namazı kılmak için İstanbul'a gideceklerini de açıkladı.
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İzmır’de Ayasofya camı ıçın lokma
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