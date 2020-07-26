Karşıyaka mı turgutlu mu

TFF 3. Lig 2. Grup temsilcileri Karşıyaka ile Turgutluspor, Play-Off final maçında bugün Antalya'da karşılaşacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aradan önce TFF 3. Lig 2. Grup'ta 49 puanla 3. sırada yer alan Manisa temsilcisi Turgutluspor, Play- Off yarı final maçında Esenler Erokspor'u 2-1 yenerek finale yükseldi. Ligde 5. durumda yer alan İzmir ekibi Karşıyaka ise yarı finalde Belediye Derincespor'u 1-0'lık skorla saf dışı bıraktı. İki takım yarın saat 20.00'de Titanic Mardan Stadı'nda hakem Kadir Sağlam'ın yöneteceği müsabakada TFF 2. Lig'e yükselmek için kozlarını paylaşacak. Bu sezon rakibine 2-1 mağlup olan Karşıyaka, Turgutluspor'la oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Toplamda 16 kez Süper Lig'de mücadele eden Karşıyaka, 2017-2018 sezonunda TFF 2. Lig'den düştü. 2014-2015'de TFF 2. Lig'e veda ettikten sonra Bölgesel Amatör Lig'e düşen Turgutluspor ise 2017-2018'den bu yana TFF 3. Lig'de yer alıyor.

'İNANIYORUZ'

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükarcı, "Dört sezondur transfer yasağı nedeniyle takviye yapamadık. Ekonomik krizle mücadele ederken kulübümüzü ayakta tutmaya çalıştık. Kendi öz evlatlarımıza formayı teslim ettik. Sağ olsunlar onlar da bizleri bugünlere getirdi. Biz şampiyon olup 2. Lig'e çıkacağımıza inanıyoruz. Hedefe sadece 90 dakika kaldı" dedi.