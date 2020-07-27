Aracını salgıda dükkan yaptı

İzmır'ınKarşıyaka ilçesinde bulunan Karşıyaka Çarşısı'nda telefon dükkanı işleten ve 25 yıldır bu işi yapan Mehmet Karakuzu (41), pandemi süreci nedeniyle işlerinde sıkıntı yaşadı. Bir ara insan yoğunluğundan dolayı önlem amacıyla kapatılan Karşıyaka Çarşısı'nda iş yapmakta zorlanan Karakuzu, panelvan bir aracın içine dükkanındaki tamir aletlerini koyarak, elektrik tesisatı döşettirip aracı mobil tamir aracına dönüştürdü. Yaklaşık 20 gün önce bu fikrini hayata geçiren Karakuzu, İzmir'in birçok ilçesindeki müşterilerine ulaşarak hizmet vermeye başladı. Evlerinden çıkamayan veya işlerinden dolayı fırsat bulamayan vatandaşların telefonlarını tamir eden Karakuzu, kısa sürede yoğun ilgi gördü.