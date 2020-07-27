Artan taze yemekler can dostlara gidiyor

BalıkesırBüyükşehir Belediyesi, anlaşma sağladığı kamu ve özel kurumların yemekhanelerinde arta kalan günlük yemekleri bakım evinde yaşayan sokak hayvanlarıyla buluşturuyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, İvrindi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Ovaköy Sokak Hayvanları Bakımevi'nde yaklaşık bin 500 hayvanın barınma, beslenme ve bakım ihtiyaçlarını karşılıyor. Günde iki kez 6 farklı noktaya arta kalan yemekleri almaya giden ekipler, ortalama 2 ton civarında topladıkları yemeklerle hayvanları sabah ve akşam olmak üzere besliyor. Ayrıca şehrin farklı noktalarına yerleştirilen 50'yi aşkın bayat ekmek toplama kumbarasından da gün aşırı ekmek toplayan ekipler, bunları da can dostların beslenmesinde kullanıyor. İzmir'de Konak Belediyesi de bayşat ekmeklerin israfını önlemek ve sokak hayvanlarına destek olmak için 'Bayat Ekmek Kutusu' uygulaması başlattı.