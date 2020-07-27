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’de taşlar yerinden oynuyor

Kaleci Beto ve ’nun ayrılık açıklamaları taraftarı kahretti Yönetim ise kaleye küme düşen ’dan Lung’u düşüyor

Giriş Tarihi: 27.7.2020 ABONE OL
Göztepe’de taşlar yerinden oynuyor
Göztepe'de yönetim dış transferde takımdan ayrılan Beto'nun yerine Kayserispor'dan Lung'u transfer etmek için çalışmalara hız verdi. Lung'un yanı sıra Erzurumspor'dan Sehic de listede yer alırken golcü transferinde ise sarı-kırmızılılar, Ankaragücü'nden Orgill ve Kayserispor'dan Kravetz'i de gündemine aldı.

TARAFTARLAR ÇOK ÜZGÜN
Göztepe'de Sivasspor maçı sonrası ayrılık rüzgarı yaşandı. Maç öncesi Portekizli eldiven Beto Pimparel'in takımdan ayrılacağını açıklamasının ardından maçın ardından da diğer Portekizli yıldız Andre Castro da kulübe veda etti. İki oyuncunun da sözleşmesi sona ererken, 3'er yıl Göztepe'ye emek verdi.

ALPASLAN FENER'E...
Castro ve Beto'dan gelen ayrılık haberleri taraftarları fazlasıyla üzerken, sarı-kırmızılılar iki yıldızı da mesaj yağmuruna tuttu. Sivasspor maçında forma giymeyen ve Bodrum'da ailesiyle birlikte maçı TV'den takip eden Alpaslan Öztürk de takımdan ayrılacak. Alpaslan'ın Fenerbahçe ile anlaştığı öğrenilirken, bir yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcunun alacağı rakam isi açıklanmadı. MOSSORO ILE DEVAM KARARI
Alpaslan'ın yanı sıra takımdan Jerome, Borges, Gassama ve Wilczek gibi yabancı yıldızlarla kiralık olarak görev yapan Serdar Gürler ve Soner'in de ayrılması bekleniyor. Yönetimin iç transfer çalışmalarına ağırlık verirken sözleşmesi biten Marcio Mossoro'nun sözleşmesindeki uzatma obsiyonunun kullanılacağı ve futbolcunun 1 yıl daha Göztepe'de forma giyeceği öğrenildi.

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Göztepe’de taşlar yerinden oynuyor
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