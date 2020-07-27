Göztepe’de taşlar yerinden oynuyor

Göztepe'de yönetim dış transferde takımdan ayrılan Beto'nun yerine Kayserispor'dan Lung'u transfer etmek için çalışmalara hız verdi.Göztepe'de Sivasspor maçı sonrası ayrılık rüzgarı yaşandı. Maç öncesi Portekizli eldiven Beto Pimparel'in takımdan ayrılacağını açıklamasının ardından maçın ardından da diğerSivasspormaçında forma giymeyen veBodrum'da ailesiyle birliktemaçı TV'den takip eden AlpaslanÖztürk de takımdan ayrılacak. Alpaslan'ınFenerbahçe ile anlaştığı öğrenilirken,bir yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcununalacağı rakam isi açıklanmadı.MOSSORO ILE DEVAM KARARIAlpaslan'ın yanı sıra takımdan Jerome, Borges, Gassama ve Wilczek gibi yabancı yıldızlarla kiralık olarak görev yapan Serdar Gürler ve Soner'in de ayrılması bekleniyor. Yönetimin iç transfer çalışmalarına ağırlık verirken sözleşmesi biten