Haber Hattı

Halkarasında 'Akıllı Lens' olarak bilinen trifokal göz içi lensleri, uzak, orta ve yakın mesafede büyük görüş kolaylığı sağlıyor. Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, multifokal lenslerin yeni jenerasyonu olan trifokal göz içi lenslerinin, üç farklı odak noktasına sahip olduğu için özellikle 40 yaşın üzerinde ve yakın görme sorunu yaşayanlarda kullanıldığını söyledi. Asena, "Trifokal göz içi lensler ile hasta gözlüksüz bir yaşama başlıyorr" dedi.İzmır'deAlsancak Private Training Studio'nun sahibi Emrecan Karakuş evde kaldığımız pandemi dönemi boyunca yapılan egzersizlerin, vücuda pek çok önemli fayda sağladığını söyledi. Düzenli spor yapmanın insan sağlığına ve psikolojisine olan faydaları saymakla bitmediğini belirten Emrecan Karakuş, Pandemi döneminde yapılan egzersiz maske takmak kadar önemli olduğuna da dikkat çekti. Karakuş, Günlük 15-20 düzenli olarak spora vakit ayrılmalı" dedi.İzmir'depandemi döneminde kapalı alanlara girmekten kaçınan ailelerin mesire alanlarında daha fazla vakit geçirmeyi tercih etmesi üzerine, uzmanlar kene tehdidine dikkat çekti. Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Cem Ertan, kenenin kendisini bırakmasını beklemek gerektiğini belirterek, "Keneyi zorla çıkartırsak vücuda giren baş kısmındaki tükürük bezlerinden o hastalık kaynaklarını cilt altına kusar. Bu esnada biz hastalık kapmış oluruz" dedi.YaşarÜniversitesi 'Tercih Danışma Günleri', üniversite sınav sonuçlarının da açıklanacağı yarın başlayacak. 14 Ağustos Cuma gününe dek sürecek danışma günleri, hem randevulu sistemle Selçuk Yaşar Kampüsü'nde yüz yüze hem de aralıksız olarak çevrimiçi platformda düzenlenecek. Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer, "Tercih yapılırken üniversitelerin akademik kadroları, bölümleri, çift ana dal ve yan ana dal imkanları, yurt dışı değişim programları çok iyi değerlendirilmeli" dedi