Dünya vatandaşı genç hukukçu

YAŞAR Üniversitesi Hukuk Fakültesinden dereceyle mezun olan Sinem Oğiş, Avrupa Birliği Jean Monnet bursu ile İngiltere Southampton Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Oğiş, doktor unvanını ise Almanya Ausgburg Üniversite'sinde almayı başardı. Ülkesi ile olan güçlü bağını bir gün bile koparmayarak denizcilik sektöründe çalışan bireyleri buluşturan uluslararası YoungShip kuruluşunun bir ağını Türkiye'ye taşıyan Oğiş, geçtiğimiz aylarda ise Japonya Gakushuin Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmalara imza attı.

'DENİZ HUKUKU'

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2013 yılında mezun olan Sinem Oğiş, geçen 7 yıla pek çok başarı sığdırdı. Oğiş, "İngiltere, Almanya, Dubai ve Japonya gibi farklı hukuk sistemleri görüp, bu sistemleri birleştirip, kendimce en uygun ve özgün yöntemi oluşturuyorum. Youngship Genç Denizciler Derneği'ndeki çalışmalarımız ise tüm hızıyla sürüyor. Youngship, kar amacı gütmeyen profesyonel bir kuruluş. Ülkemizde de denizcilik sektöründe akademik eğitim ve birikime sahip olan genç çalışanların artması nedenleri ile bu derneği Türkiye'ye kazandırmak istedim. Üyelerin, deniz hukuku ve denizcilik alanındaki bilgilerini güncellemek, uluslararası platformlara üye olmalarını sağlamak ve iş konusunda destek vermek derneğin hedefleri arasında yer alıyor" dedi.