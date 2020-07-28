İhracatta hedef Avrupa pazarı

TÜRKIYE'NIN
ev tekstili ihracatının
önemli bölümünü
karşılayan Denizli'de
tekstil firmaları,
yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) salgını
sonrasında Avrupa
pazarına ihracatı
artırmayı hedefliyor.
Denizli İhracatçılar
Birliği (DENİB)
Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Memişoğlu,
salgın sürecinde
özellikle ev
tekstili ihracatında
yaşananlar ve hedefler hakkında
değerlendirmede bulundu.
Haziran ayında işlerin
yeniden açıldığını dile getiren
Memişoğlu, "Haziran ayında
Türkiye ihracatı yüzde 15,8 artarken
Denizli'nin ihracatı yüzde 19,9
artı verdi. Ancak ocak- haziran dönemini
geçen senenin aynı dönemine göre yüzde
16,5 eksiyle kapattık. Temmuz ayında
rakamlarımız normal seviyelerde devam
ediyor. İnşallah ay sonunda
güzel haberlerle kapatırız diye
umuyoruz." diye konuştu.
Avrupa pazarını işaret eden
Memişoğlu, "Özellikle Avrupa'ya
ihracatımızın artmasını
bekliyoruz. Çünkü Çin'den, Pakistan'dan,
Hindistan'dan yapılan ithalatlarda
insanlarda o ülkelere karşı bir negatif
algı oluştu. Bu, bizi Avrupa pazarında
daha şanslı hale getiriyor" dedi.