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İhracatta hedef Avrupa pazarı

Denizlili tekstilciler yeni tip koronavirüs salgını süreci sonrası Avrupa pazarında daha da büyümek için harekete geçiyor

Giriş Tarihi: 28.7.2020 ABONE OL
İhracatta hedef Avrupa pazarı
TÜRKIYE'NIN ev tekstili ihracatının önemli bölümünü karşılayan Denizli'de tekstil firmaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında Avrupa pazarına ihracatı artırmayı hedefliyor. Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, salgın sürecinde özellikle ev tekstili ihracatında yaşananlar ve hedefler hakkında değerlendirmede bulundu. Haziran ayında işlerin yeniden açıldığını dile getiren Memişoğlu, "Haziran ayında Türkiye ihracatı yüzde 15,8 artarken Denizli'nin ihracatı yüzde 19,9 artı verdi. Ancak ocak- haziran dönemini geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 16,5 eksiyle kapattık. Temmuz ayında rakamlarımız normal seviyelerde devam ediyor. İnşallah ay sonunda güzel haberlerle kapatırız diye umuyoruz." diye konuştu. Avrupa pazarını işaret eden Memişoğlu, "Özellikle Avrupa'ya ihracatımızın artmasını bekliyoruz. Çünkü Çin'den, Pakistan'dan, Hindistan'dan yapılan ithalatlarda insanlarda o ülkelere karşı bir negatif algı oluştu. Bu, bizi Avrupa pazarında daha şanslı hale getiriyor" dedi.
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İhracatta hedef Avrupa pazarı
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