İhracatta hedef Avrupa pazarı

ev tekstili ihracatınınönemli bölümünükarşılayan Denizli'detekstil firmaları,yeni tip koronavirüs(Kovid-19) salgınısonrasında Avrupapazarına ihracatıartırmayı hedefliyor.Denizli İhracatçılarBirliği (DENİB)Yönetim Kurulu BaşkanıHüseyin Memişoğlu,salgın sürecindeözellikle evtekstili ihracatındayaşananlar ve hedefler hakkındadeğerlendirmede bulundu.Haziran ayında işlerinyeniden açıldığını dile getirenMemişoğlu, "Haziran ayındaTürkiye ihracatı yüzde 15,8 artarkenDenizli'nin ihracatı yüzde 19,9artı verdi. Ancak ocak- haziran döneminigeçen senenin aynı dönemine göre yüzde16,5 eksiyle kapattık. Temmuz ayındarakamlarımız normal seviyelerde devamediyor. İnşallah ay sonundagüzel haberlerle kapatırız diyeumuyoruz." diye konuştu.Avrupa pazarını işaret edenMemişoğlu, "Özellikle Avrupa'yaihracatımızın artmasınıbekliyoruz. Çünkü Çin'den, Pakistan'dan,Hindistan'dan yapılan ithalatlardainsanlarda o ülkelere karşı bir negatifalgı oluştu. Bu, bizi Avrupa pazarındadaha şanslı hale getiriyor" dedi.