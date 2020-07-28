Süper lıg gıttı vural veda ettı

TFF 1. Lig Play-Off yarı final rövanş maçında, İstanbul'da 3-3 berabere kaldığı Fatih Karagümrük'e evinde 1-0 yenilerek Süper Lig hayallerine veda eden Akhisarspor kahroldu. Geçen sezon veda ettiği Süper Lig'e dönmek için tüm sezon mücadele eden Ege ekibi büyük avantajla çıktığı Karagümrük müsabakasında şoka uğradı. Manisa ekibi maç sonu büyük üzüntü yaşarken sözleşmesi sona eren tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural da, ayrıldığını açıkladı. Yönetimin Vural'ı ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. Vural, "Çok üzgünüm. Bu takım Süper Lig'i hak etmişti. Ne yazık ki koca bir sezonun emeği böyle bir maçta yok olup gidebiliyor. Futbol bu. Ne yapalım. Akhisar'da çok güzel günler geçirdim. Burası benim için özel bir yer" dedi.

BÜYÜK KARGAŞA

Akhisarspor'da yönetim bugün olağanüstü toplanarak önemli kararlar alacak. Teknik Direktör Yılmaz Vural'ın istifası başta olmak üzere gidecek, kalacak ve alınacak futbolcularla ilgili toplantı yapacak olan yönetimin radikal kararlar alması bekleniyor. Akigo'da sözleşmesi devam eden bazı oyuncuların da gönderilmesi gündemde. Eray Ataseven, Muhammet Reis ve Ergin Keleş ile yeniden anlaşma yapılmayacağı iddia edildi.