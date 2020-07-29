‘Altyapı İletişim Ofisi’ ile sorunlar çözülecek

DENIZLI Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün, Yenişehir Mahallesi'nde ömrünü tamamlamış içme suyu hatlarını yenilemek için başlattığı proje hızla sürüyor. 18 milyon liralık yatırım maliyetli 72 kilometrelik içme suyu hattı değişim projesi kapsamında mahalle sakinlerinin yerinde bilgi alıp, sorun ve taleplerini iletebileceği Yenişehir Altyapı İletişim Ofisi kuruldu. Yenişehir Mahalle Muhtarlığı'nın hemen yanı başında kurulan Altyapı İletişim Ofisi vatandaşların altyapıyla ilgili herhangi bir sorun veya talebini kayıt altına alarak hemen saha ekiplerine bildiriyor. Yenişehirlililer, Büyükşehir DESKİ'ye gitmek yerine yürüme mesafesinde bulunan iletişim ofisinde sorunlarına çözüm bulabiliyor.

BÜYÜK KOLAYLIK

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, geçtiğimiz gün Yenişehir Altyapı İletişim Ofisi'ni ziyaret etti. Zolan, vatandaşların istek veya sorunlarını mahallede yürüme mesafesinde kurdukları Altyapı İletişim Ofisi'ne iletebileceklerini kaydetti. Altyapı İletişim Ofisi'nin de vatandaşların istek veya sorunlarını sahadaki personele anında ileteceğini kaydeden Başkan Zolan, "Saha ekiplerimiz vatandaşımızın talebine anında yanıt verecek. Bu ofis vatandaşlarımız için büyük kolaylık sağlayacak" dedi.