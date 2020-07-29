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Kasaplara denetim yapıldı

Giriş Tarihi: 29.7.2020 ABONE OL
Kasaplara denetim yapıldı
İzmir'deki kasaplar, Kurban Bayramı öncesi Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince denetleniyor. Bayraklı'da denetime katılan Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, kent genelindeki 910 kasapta, toplam bin 400 denetim gerçekleştirildiğini açıkladı. Kurban Bayramı'nın bu sene sıcak bir döneme geldiğini ifade eden Özen, "Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir bayram geçireceğimizi de göz önünde bulundurduğumuzda etin işlenmesinin ne denli önemli olduğu ortaya çıkıyor" dedi. Kurbanı keser kesmez parçalamak gerektiğine işaret eden Özen, etin ise en az 12 saat soğuk hava deposunda ya da serin bir yerde bekletilmesi gerektiğini vurguladı.
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Kasaplara denetim yapıldı
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