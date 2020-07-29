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Kış ayları için pazar alışverişi

Giriş Tarihi: 29.7.2020 ABONE OL
Kış ayları için pazar alışverişi
İZMIR'DEKI semt pazarlarında, taze bezelye ve salatalık satışları artarken, esnaf birkaç hafta sonra fiyatları düşmesi beklenen tarla domatesinde talep patlaması yaşanacağını belirtti. Esnaf Beytullah Çay, müşterilerin bir seferde 10 ile 20 kilo arasında salatalık aldığını dile getirdi. Vatandaşlardan Sabri Enez, "Aldıklarımız bütün kış yetiyor" diye konuştu. Kışın kullanmak üzere saklanan sebzelerden bezelye sattıklarını belirten Hüseyin Sarıkaya, "Bezelye alan 5-6 kilo alıp dolabına koyuyor. Kışın tüketiyorlar" dedi. Müşterilerden Figen Kayan ise, "Kışlık için alışveriş yapıyoruz" diye konuştu.
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Kış ayları için pazar alışverişi
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