Esnafın çıfte bayramı

Yaz aylarını durgun geçiren Kemeraltı Çarşısı yaklaşan Kurban Bayramı ile hareketlendi. Geçen Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı nedeniyle dükkanlar kapalı şekilde bayrama giren esnafın yüzü Kurban Bayramı öncesi biraz da olsa güldü. Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, "Gurbetçilerin gelmiş olması bizi mutlu ediyor. Kurban Bayramı alışverişi geçen Ramazan Bayramı alışverişine göre daha iyi. Umutlarımız var. Bu konuda İzmirli Kemeraltı'na sahip çıkıyor. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyuluyor. Elimizden geldiği kadar maske dağıtıyoruz. Hem sıcak hem insanların net önünü göremediği pandemi döneminde Kemeraltı AVM'lere göre daha şanslı durumda" diye konuştu. Ayakkabıcı Ceyhun Aslar, "Kemeraltı'nda 48 yıldır faaliyetteyiz. İşlerimiz korona virüs nedeniyle biraz sıkıntılıydı. Yavaş yavaş insanlar bu sıkıntılı süreci atlatıyor. İnsanlar alışverişini yapıyor. İhtiyacı olan bir şeyler alıyor. İşlerimiz fena değil. Memnunuz" dedi. Ayakkabıcı Yılmaz İnci, "İşlerimiz her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Umutluyuz. Pandemi sürecini atlattıktan sonra daha da iyi olacak. Her şeyi devletten beklememek gerekiyor. Biraz da vatandaşlar olarak biz de taşına altına elimizi sokalım. Hijyen ve mesafe kurallarına dikkat edelim" dedi. Şekerci Necibe Mutlu, "Pandemiden dolayı geçen bayram hiç iş yapmamıştık. Bugün de günlük işimizi yapıyoruz. Kemeraltı olarak emekli ve dar gelirliye hitap ediyoruz. Şu an çok aşırı kalabalık yok ama ilerleyen dönemlerde daha da iyi olacağını umuyoruz" diye konuştu.