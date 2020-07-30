Memurlara zimmet şoku

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer, Büyükşehir Belediyesi ile İZSU ve ESHOT Genel Müdürlüğünde görev yapan yaklaşık 6 bin memurun örgütlü olduğu Tüm Bel Sen İzmir 1 No'lu Şube Yönetimi ile geçtiğimiz yıl ağustos ayında toplu sözleşme imzaladı. İmzalanan toplu sözleşme ile memurların maaşlarında yüzde 72'lik artışa gidildiği açıklandı. Daha önce 1050 lira olan TİS ödentisi 1600 liraya çıkarıldı. Ayrıca memurlara yılda 3 kez 2 bin 500 lira ikramiye verilmesi kararlaştırıldı. Soyer yaklaşık 6 bin memuru kapsayan toplu iş sözleşmesini davul zurna eşliğinde halay çekerek kutladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılına ilişkin iş ve işlemlerini mercek altına alan Sayıştay denetçisi geçtiğimiz yıl memurlara her ay maaşları ile birlikte ödenen 1750 liralık sosyal denge tazminatı miktarının yasal sınırı aştığını tespit etti. Yapılan hesaplama sonucunda yaklaşık 6 bin memura toplamda 43 milyon 213 bin 636 lira fazladan ödeme yapıldığı belirledi. 2019 yılı denetim raporuna 'kamu zararı' olarak yansıyan miktar için Sayıştay, Büyükşehir Belediyesinden savunma istedi.

SAVUNMA VERECEK

Şimdi tüm gözler Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlayacağı savunmaya çevrildi. Eğer Büyükşehir Belediyesince hazırlanan savunma Sayıştay'ca kabul görmezse bu para, ödeme emrinin altına imza atan bürokratlara zimmet çıkarılacak. Bürokratlar da sendika ile imzalanan toplu sözleşme sırasında memurlardan alınan taahhütnameler doğrultusunda bu borcu 6 bin memura eşit şekilde pay. Hesaplama edecek sonucu kişi başına düşen yaklaşık 7 bin 200 liralık rakam memurların maşalarından 12 eşit taksit halinde kesilecek. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Genel İş 3 Nolu Şube Başkanı Faruk Saral, "İş Kanunu'nda işçiyi korumak için şöyle bir madde var; 270 saatin üzerinde mesai yaptıramazsın. Kamuda hizmeti aksattıramazsın. 270 saatin bitti diye 271'inci saati çalıştırmazsan ESHOT durur, belediyenin bütün hizmetleri durur. Sayıştay yetkilileri de bunu böyle söylüyor. Arkadaşlarımızın 8'inci ayda sonra 270 saati doluyor. Bu dolduktan sonra çalışılan 8 saati pazar gününe çevirme durumları oluyor. Aslında 270 saatin üzerine devam edilse sorun ortadan kalkacak. Olay bundan ibarettir. Sonra fazla mesaiye geçiyor. Gelmemiş de haksız kazanç elde ediyor durumu yok" dedi.