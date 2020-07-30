Vitamin eksikliği görme kaybına neden olabiliyor

Göz Hastanesi Hekimlerinden Op. Dr. Ömer Takeş, vitamin eksikliğinin göz sağlığını olumsuz etkilediğini belirterek, dünyada her yıl 500 bin çocukta A vitamini yetmezliğine bağlı körlük geliştiğine dikkat çekti. Vitaminlerin beden ve ruh sağlığı üzerinde etkisi olduğu gibi göz sağlığını da etkilediğini söyleyen Op. Dr. Takeş, vitaminlerin yeterli miktarda alınmasının çocuklar ve yetişkinler için ileride meydana gelebilecek göz hastalıklarına karşı koruyucu nitelik taşıdığını ifade etti. A vitamininin göz sağlığı için en önemli vitaminlerden biri olduğunu belirten Op. Dr. Ömer Takeş, şu bilgileri verdi: "A vitamini domates, marul, kuşkonmaz, havuç, ıspanak, maydanoz, kereviz, portakal, erik, kayısıda bulunur. B1 vitamini eksikliği ise göz siniri hasarına neden olabilir. Vücut ve göz sağlığı için en gerekli vitaminlerden olan C vitamini, gözleri katarakt ve makula dejenerasyonuna karşı korur. D vitamini özellikle miyopi, göz tansiyonu üveit ve yaşa bağlı makula dejenerasyonu gibi görme kaybıyla ilerleyen hastalıklarda önemli koruyucu etkisi vardır. Bu vitamini en çok balık, balık yağı, tereyağı, karaciğer, kırmızı et, yumurta, sebzeler içerir. Ayrıca güneş önemli bir D vitamini kaynağıdır."