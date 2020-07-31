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1,5 tonluk tosun pazarın gözdesı

Giriş Tarihi: 31.7.2020 ABONE OL
1,5 tonluk tosun pazarın gözdesı
DENIZLI'DE Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar Canlı Hayvan Pazarına giderek alışverişe başladı. Pazarın gözdesi ise bu yıl simental tosun oldu. Bin 460 kilo ağırlığa sahip olan simental tosun heybeti ile bütün dikkatleri üzerine çekiyor. Alışverişe gelen vatandaşlar tosunu gördükten sonra önce ağırlık ve fiyatı soruyor, daha sonra ise fotoğraf çektirerek bu anı ölümsüzleştiriyor. Sahibi Hakan Tekiner, 3 gün önce 3 yaşına giren bin 460 kilograma sahip olan simental tosunun fiyatı ise 45 bin lira olarak belirledi.
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1,5 tonluk tosun pazarın gözdesı
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