Başkan Zolan hayvan pazarını ziyaret etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kurban Bayramı öncesi Denizli Ticaret Borsası (DTB) Canlı Hayvan Pazarı'nı ziyaret etti. Başkan Osman Zolan'a DTB Başkanı İbrahim Tefenlili, DTB Genel Sekreteri Ali Şahin ve beraberindekiler eşlik etti. Bir süre pazarı gezen Başkan Osman Zolan, esnafa hayırlı işler dileyerek vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Zolan "Denizli Ticaret Borsamızın yapmış olduğu, bizlerin de Büyükşehir Belediyesi olarak desteklediğimiz güzel bir proje burası. Türkiye'ye örnek bir proje. Kimsenin aldatılmasının söz konusu olmadığı bir canlı hayvan pazarı" dedi.