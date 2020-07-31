Manısaspor’a büyük sürprız

TRANSFER yasağı ve ağır borç yüküyle altyapı oyuncularıyla sahaya çıkan Manisaspor, üst üste 1'inci Lig ve 2'nci Lig'den düştükten sonra 29 Şubat'ta oynadığı Şile Yıldızspor maçını 3-0 kaybedip bitime 8 hafta kala 3'üncüLig'de de kurtuluş umutlarını yitirdi. Formalite maçlarına çıkmaya başlayıp koronavirüs salgını yüzünden liglerin 19 Mart'ta durdurulmasıyla TFF'nin kararını beklerken az da olsa ümitlenen Manisaspor, süreç boyunca çıkan farklı kararlarla moral bozukluğu yaşadı. Daha önce matematiksel olarak düşmesi kesinleşen Manisaspor, Karabükspor, Şanlıurfaspor ve Tokatspor'un küme düştüğünü resmen ilan eden TFF, önceki gün kararını değiştirdi. Süper Lig Kulüpler Birliği'nin Süper Lig için yaptığı öneriyi tüm alt ligler için de uygulayan Federasyon, alt liglerde düşmeyi de kaldırınca Manisaspor çifte bayram yaşayıp kurtuldu. Manisaspor, TFF kararıyla amatöre düşmekten kurtulsa da daha önce birçok kez eski yabancılarına olan borçları yüzünden puan silme cezası aldığı FIFA tarafından küme düşürülme ihtimali bulunuyor.