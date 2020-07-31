Mobılyada hedef 1 mılyar dolar ıhracat

Mobilyaları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (OFİSMOD) Başkanı Gökhan Hepkafadar, Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'yi ziyaret eden Hepkafadar, pandemi sürecinde ofis mobilyaları sektöründe yaşananlarla ilgili Sürekli'ye bilgi verdi. Mobilya sektöründe pandeminin etkilerinin silinmeye başladığını, üretim rakamlarında pandemi öncesi rakamlara ulaştıklarını dile getiren Hepkafadar, "Pandemi sürecinde azalan talep, normalleşme ile birlikte realize olmaya başladı. Bugün birçok işletmemiz 20-30 günlük terminler vermeye başladı. OFİSMOD üyeleri yeni ihracat bağlantıları yaptı ve sevkiyatlar başladı. Türkiye ofis mobilyaları ihracatında 300 milyon dolar seviyesine ulaştı. Hedefimiz 1 milyar dolar ofis mobilyaları ihraç etmek" diye konuştu. Hepkafadar ayrıca mobilyada yüzde 8 KDV'nin sektörde işlem hacminin artmasına çok olumlu katkıları olduğunu, bu nedenle mobilyada yüzde 8 KDV'nin kalıcı hale gelmesi gerektiğini dile getirdi.