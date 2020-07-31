Sürekli’den birlik beraberlik mesajı

Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Kurban Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayımladı. Sürekli, "Bayramlar; birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın en üst safhada yaşanmasına vesiledir. Millet olarak, gönül dünyamızı sonuna kadar açtığımız her bayram, bizi daha da yakınlaştırır. Bu Kurban Bayramı'nı zorlu bir sürecin, pandemiye karşı milletçe verdiğimiz büyük bir mücadelenin ardından karşılıyoruz. Millet olarak sahip olduğumuz birlik ve beraberlik ruhunun, verdiğimiz mücadeledeki başarıyı nasıl etkilediğini hep birlikte gördük ve yaşadık. Tüm dünyanın altında kaldığı illete karşı örnek gösterilen bir devlet-millet dayanışması sergiledik. Ne mutlu ki, bu bayramda ibadetlerimizi, ziyaretlerimizi gerçekleştirebilecek, sevdiklerimizle bayramlaşmanın güzelliğini sınırlı da olsa yaşayabileceğiz. Ancak hijyen ve mesafe kurallarına, maske kullanımına dikkat etmeliyiz. Allah, milletimizin ve devletimizin sırtını yere getirmesin, birlik, beraberlik ruhunu ve kudretini daim etsin" dedi.