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Kamyonet kasasında kaçak kurban kesimi

Giriş Tarihi: 1.8.2020 ABONE OL
Kamyonet kasasında kaçak kurban kesimi
VATANDAŞLARIN büyük çoğunluğu önceden belirlenen kurban kesim alanlarına giderken bazı kişiler ise kaçak ve hijyenden uzak kesim yaptı. İzmir'in Karabağlar ilçesinde Eskiizmir Semti Yıkık Camii yakınlarında, yol kenarında kurbanlık hayvanların satıldığı bir alana park eden kapalı kasa bir kamyonette, küçükbaş kurbanlık hayvanların kesildiği gözlendi. Plakası okunmasın diye kartonla kapatılan kamyonette, birden fazla kesim yapıldığı görüldü. Hem belediye hem de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerinin uyarılarına rağmen sağlıksız koşullarda yapılan kesim tepki topladı. İzmir çevre yolunun Uzundere mevkiinde, otoyolun hemen yanında, bir büyükbaş hayvanın kesilmesi de görüntülendi. Öte yandan Buca'da kestiği büyükbaş kurbanlık hayvanın renginden şüphelenip, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerine haber veren Gökhan Güler, hayvanda tüberküloz hastalığı olduğunu öğrenince şoke oldu. Ekipler, imha edilmek üzere etlere, sakatatlara ve deriye el koydu.
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Kamyonet kasasında kaçak kurban kesimi
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