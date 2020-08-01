Kamyonet kasasında kaçak kurban kesimi

büyük çoğunluğuönceden belirlenenkurban kesim alanlarınagiderken bazı kişilerise kaçak ve hijyendenuzak kesimyaptı. İzmir'in Karabağlarilçesinde EskiizmirSemti YıkıkCamii yakınlarında,yol kenarında kurbanlıkhayvanların satıldığıbir alana park edenkapalı kasa bir kamyonette,küçükbaş kurbanlık hayvanlarınkesildiği gözlendi.Plakası okunmasın diye kartonlakapatılan kamyonette,birden fazla kesim yapıldığıgörüldü. Hem belediyehem de Tarım ve Ormanİl Müdürlüğü yetkililerininuyarılarına rağmen sağlıksızkoşullarda yapılankesim tepki topladı.İzmir çevre yolununUzundere mevkiinde,otoyolun hemen yanında,bir büyükbaş hayvanınkesilmesi de görüntülendi.Öte yandanBuca'da kestiği büyükbaşkurbanlık hayvanınrenginden şüphelenip,Tarım ve Orman İlMüdürlüğü yetkililerinehaber veren GökhanGüler, hayvanda tüberkülozhastalığı olduğunu öğreninceşoke oldu. Ekipler, imhaedilmek üzere etlere, sakatatlarave deriye el koydu.