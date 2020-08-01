Kamyonet kasasında kaçak kurban kesimi

VATANDAŞLARIN
büyük çoğunluğu
önceden belirlenen
kurban kesim alanlarına
giderken bazı kişiler
ise kaçak ve hijyenden
uzak kesim
yaptı. İzmir'in Karabağlar
ilçesinde Eskiizmir
Semti Yıkık
Camii yakınlarında,
yol kenarında kurbanlık
hayvanların satıldığı
bir alana park eden
kapalı kasa bir kamyonette,
küçükbaş kurbanlık hayvanların
kesildiği gözlendi.
Plakası okunmasın diye kartonla
kapatılan kamyonette,
birden fazla kesim yapıldığı
görüldü. Hem belediye
hem de Tarım ve Orman
İl Müdürlüğü yetkililerinin
uyarılarına rağmen sağlıksız
koşullarda yapılan
kesim tepki topladı.
İzmir çevre yolunun
Uzundere mevkiinde,
otoyolun hemen yanında,
bir büyükbaş hayvanın
kesilmesi de görüntülendi.
Öte yandan
Buca'da kestiği büyükbaş
kurbanlık hayvanın
renginden şüphelenip,
Tarım ve Orman İl
Müdürlüğü yetkililerine
haber veren Gökhan
Güler, hayvanda tüberküloz
hastalığı olduğunu öğrenince
şoke oldu. Ekipler, imha
edilmek üzere etlere, sakatatlara
ve deriye el koydu.