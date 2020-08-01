ve Ekonomi Kulubü (TEKDER) İzmir İl Başkanlığı bayram öncesi çocukların yüzünü güldürmeye devam etti. İzmir'in Tepecik semtinde 100 çocuğa bayram öncesi ayakkabı dağıtımı yapılırken dağıtıma AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle de katıldı. Bayram öncesi okullarda binlerce ayakkabı dağıtımı yapan TEKDER İzmir İl Başkanlığı, bu kez Tepecik Semti'nde çocuklara ayakkabı hediye etti. Dağıtıma AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, TEKDER İzmir İl Başkanı Bayram Tüm, Tekder İzmir Kadın Kurulu Başkanı Şule Çınlama katıldı. Milletvekili Bekle, dağıtım esnasında vatandaşların talep ve isteklerini dinlerken gelen taleplere en kısa sürede çözüm üreteceklerinin de sözünü verdi. TEKDERİzmir İl Başkanı Tüm, "Mutlu çocuklar, mutlu yarınlar diyoruz. Değerli Milletvekilimiz Cemal Bekle ve İl Kadın Kurulu Başkanımız Sayın Şule Çınlama'yla 100 çocuğumuzun yepyeni ayakkabılarla bayrama girmesine vesile olmaya çalıştık. Bayrama mutlu girecekleri için bizde çok mutlu olduk, herkese çok teşekkür ederiz" dedi.