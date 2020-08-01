Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Egeli Sabah Haberleri Plajda kaybolan sosyal mesafe korkutuyor

Plajda kaybolan korkutuyor

Giriş Tarihi: 1.8.2020 ABONE OL
Plajda kaybolan sosyal mesafe korkutuyor
KURBAN Bayramı'nda başta Ege'deki gözde turistik kentlerin sahilleri olmak üzere plajlar veya havuz başları dolup taştı. Sıcaktan bunalan vatandaşların sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak, plajlara akın ettiğine yönelik görüntüler ise tedirginlik yarattı. Özel plajlarda sosyal mesafe, hijyen ve maske gibi önlemler uygulanırken, halk plajlarında koronavirüsten korunmaya yönelik alınan tedbirlerin bazı vatandaşlarca ihlal ettiği gözlendi. Vatandaşı uyaran Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Deniz ve havuzdan virüsün bulaşması zor, ancak 2 kişi 1,5 metre mesafeyi dikkate almadan birbirine yaklaşırsa ve 1'i virüs taşıyorsa açık havada virüs bulaşır" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Plajda kaybolan sosyal mesafe korkutuyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA