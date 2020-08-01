Plajda kaybolan sosyal mesafe korkutuyor

Bayramı'nda başta Ege'deki gözde turistik kentlerin sahilleri olmak üzere plajlar veya havuz başları dolup taştı. Sıcaktan bunalan vatandaşların sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak, plajlara akın ettiğine yönelik görüntüler ise tedirginlik yarattı. Özel plajlarda sosyal mesafe, hijyen ve maske gibi önlemler uygulanırken, halk plajlarında koronavirüsten korunmaya yönelik alınan tedbirlerin bazı vatandaşlarca ihlal ettiği gözlendi. Vatandaşı uyaran Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Deniz ve havuzdan virüsün bulaşması zor, ancak 2 kişi 1,5 metre mesafeyi dikkate almadan birbirine yaklaşırsa ve 1'i virüs taşıyorsa açık havada virüs bulaşır" dedi.