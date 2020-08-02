Altay’dan Kocaman hamle

TEKNIK direktör Aykut Kocaman'ın TFF 1. Lig ekiplerinden Altay ile anlaştığı iddia edildi. Kocaman'ın adı kısa bir süre Fenerbahçe ile anılmış, tecrübeli teknik adamın yeniden Fenerbahçe'yi çalıştıracağı iddia edilmişti. Ancak, sarı-lacivertli ekip teknik direktörlük görevi için Erol Bulut ile anlaştı. Altay'ın başına geçeceği iddia edilen Aykut Kocaman son olarak Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'u çalıştırıyordu. Bu sezon Play Off'un kapısından son dakikada dönen İzmir kulübü, 19 yaşındaki genç stoperi Cenk Kaçar'ı Fransız ekibi Lyon'a 1,3 milyon Euro'ya transfer etti.

G.SARAY'DAN TRANSFER

İddialara göre Altay, Galatasaray'dan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Mirza Cihan ve 22 yaşındaki stoper Sefa Özdemir ile anlaşma sağladı. Yine Akhisar'dan Erhan Çelenk, Ümraniye'den Burak Öğür, Osmanlıspor'dan Blagojevic'in de siyah beyaz renklere katılacağı belirtiliyor.