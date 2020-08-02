Bayram sofralarını Kirde kebabı süslüyor

yöresel lezzetlerinden, 1500'lü yıllarda padişahların sofralarından eksik etmediği 'Kirde kebabı', Kurban Bayramı'nda özel sofra kurmayı düşünenlerin tercihi oluyor. Osmanlı saray mutfağının en özel lezzetlerinden kirde kebabı, tadına doyulmayan bir ana yemek olarak dikkat çekiyor. İzmir'in yöresel bir yemeğiyken padişahların sofralarına taşınan kirde kebabı, üst üste dizilmiş, araları kuşbaşı etle dolu kreplerin yoğurtlu sosla servis edilmesiyle sunuluyor. İzmir'in tanınan mutfak şeflerinden Aygün Aras, "Malum Kurban Bayramı'nda etleri nasıl pişiririz diye bazı insanlarımız kara kara düşünüyor. Kurbana özel, gerek kuzuyla gerek dana etiyle yapılabilen bir yemek bu. Osmanlı saray mutfağının bir yemeği. Saray mutfağının vazgeçilmezi" dedi. Yemeği tadan Buse Topkaya (24) ise, "Karslıyım. Daha önce yememiştim. Çok güzeldi. Yoğun sarımsak tadı aldım. Yoğurt ve tereyağı birleşimi güzeldi. Damakta bıraktığı tat iyiydi" dedi.