Dikili ve Kiraz’da su isyanı büyüdü

İzmir'in Dikili ve Kiraz ilçelerinde yaşayanlar, Kurban Bayramı sabahına susuz uyandı. Yıllardır süren su sorunu yaşadıklarını ve denizden su taşımak zorunda kaldıklarını belirten mahalleli, durumu İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerine defalarca ilettiklerini, ancak hiçbir çözüme ulaşamadıklarını kaydetti. Dikili'nin Çandarlı Mahallesi'nde yaşayanlar, Kurban Bayramı sabahına da susuz uyandı. Suyun, aktıktan birkaç saat sonra tekrar kesildiğini dile getiren vatandaşlar, bu duruma tepki gösterdi. Su temin etmek için denizden su taşıdıklarını kaydeden Didem Alphan, "Her yıl bu sorunu yaşıyoruz. Ben bayram tatili için geliyorum ancak su bulacağız diye cebelleşiyoruz. Su kesilecek diye kovalar dolduruyoruz. Bazen o kadar su sorunu yaşıyoruz ki denizden su alıp taşımak zorunda kalıyoruz. İnsanları bu kadar zor durumda bırakmanın bir anlamı yok. Böyle güzel bir tatil bölgesinde 21'inci yüzyılda böyle bir sorun olması gerçekten eksi bir puan. Bununla ilgili gerekli tedbirlerin alınması ve altyapının yapılması lazım. Türkiye gibi bir ülkede bu çağ dışı bir durum" dedi.

'ŞİKAYETÇİYİZ'

Su sorunun yıllardır devam ettiğini belirten Süleyman Özgüler (62), "Yaklaşık 23 yıldır buradayım ve su problemi uzun zamandır var. Yıllar önce su problemi yoktu. Hidroforum, depolar vardı söküp atmıştım. Şimdi pandemi zamanı su gerekli. Her şeyden önce hijyen

için gerekli. Bu sene 3 gün üst üste su gelmedi. Bu durumla ilgili şikayetlerimiz oldu, İZSU'ya dilekçe yazanlarımız oldu. Belediyeye yazdık. Daha sonraki günlerde su gelmeye başladı. Çandarlı'nın yazlık nüfusu artıyor ve yüzde 80'i İzmir ve çevresinden geliyor. Benim tavsiyem Büyükşehir Belediye Başkanı dahil olmak üzere İzmirlilere ceza kesmesinler. Ceza keserlerse İzmirliler de ceza kesebilir" diye konuştu. Her sabah uyandıklarında güne susuz başladıklarını ve bu durumun çok zor olduğunu dile getiren İnci Şenocak (63), bu sorununun bir an önce çözüme kavuşması için imza kampanyası başlattıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Ben 20 yıldır buraya gelip gidiyorum. 6 aydır da hem yazın hem de kışın

oturuyorum. O zamanlar da su kesilirdi ama bu kadar değildi. Bu yıl çok kötü bir devir yaşıyoruz. Ne zaman sabah kalksak çeşmeden su akmıyor. Lavaboya girsek su akmıyor. Biz artık bu su sorununu kendimiz çözmeye çalışıyoruz. Her yere su dolduruyoruz. Bir yandan koronavirüsle mücadele ediyoruz, suyun çok daha önemli olduğu bir zamandayız. Bu sorunu yaşamak hiç iyi bir şey değil. İZSU'ya şikayetlerimizi ulaştırmak için imza kampanyası başlattık. İmzalarımızı 15'inde ileteceğiz. İZSU ile belediye birlik olarak bu sorunu çözebilirler" dedi.

KİRAZ DA AYNI

Kiraz'da ise AK Partili Belediye Başkanı Saliha Özçınar ilçede yaşanan su sıkıntısını dile getirerek, bayramda da arozözle sokaklarda su dağıttıklarını söyledi. Özçınar, ilçedeki su sıkıntısının uzun süredir devam ettiğini ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu sorunu çözmediğini öne sürdü. İlçedeki su sorunun 5-6 yıldır çözüm beklediğini ifade eden Özçınar, "Bu iş İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yapması gereken bir konu. Büyükşehir'in sorumluluk alanı. Durumu yıllardır biliyorlar. Maalesef henüz bir çözüm yok. Bir kısmı planlamada bir kısmı şurada, burada derken 5-6 yıldır vatandaşlarımız aynı problemi çekiyor. Bu çağda İzmir gibi bir yerde taşıma suyla değirmeni ne kadar döndürebileceğiz bunu da bilmiyoruz" diye konuştu.