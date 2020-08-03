Çiğli’de yol isyanı

İzmir'de CHP'li Çiğli Belediyesi ekipleri, 45 gün önce Harmandalı girişindeki bir mahallenin yeni yapılacak yolunu kazıp öylece bıraktı. Toz toprak yüzünden kapı pencere açamaz hale gelen mahalle sakinleri, bitmeyen yol için eylem yaptı. Belediyeyi göreve davet eden mahalleli, "Evimiz toz içinde kaldı. Bayramımızı zehir ettiler. Bir an önce bu yolu bitirin" dedi. CHP'li Çiğli Belediyesi'ne bağlı Harmandalı semtinde 8795 sokakta oturan mahalle sakinleri belediyenin yol mağduru oldu. Belediyeye bağlı ekipler, 45 gün önce iki gün süreceğini söylediği yol çalışması için cadde üzerinde oturan sakinlere arabalarını başka yerlere almasını istedi. Bir gün sonra yolu kazıyan belediyeye ait iş makineleri daha sonra o alana mıcır ve kum boşaltıp parke taşlarını toplu bir şekilde koydu. Bu olayın üzerinden 45 gün geçmesine rağmen bir daha yol çalışması için bir çivi bile çakılmadı. Ne bir daha iş makinesi ne de belediyeye bağlı işçiler o caddeye gelmedi. Toz toprak yüzünden pencerelerini bile açamayan mahalle sakinleri ise muhatap bile bulamıyor.

'AZAR DA YEDIK'

Belediyeye tepki gösteren mahalle sakinlerinden Ömer Solmaz, "Yol yapacağız arabalarınızı başka yere park edin dediler. Bir aydan fazla oldu. iki günde bitireceklerini söylediler. İki gün çalışıp gittiler. Tozdan mahalleye giremiyoruz. Giriş kapandı. Bir an önce yolun yapılmasını istiyoruz. Bu sokakta neredeyse 1200 kişiden fazla oturan insan var. Bu kadar insana ayıp değil mi. Biz niye muhatap bulamıyoruz. Önce ilçe belediyeyi arıyoruz onlar bizi büyükşehir yönlendirdiler. Sonra büyükşehir fen işlerini aradık. Onlar da bizi tersledi. 'Sizin ilçe belediyeniz yok mu?' diyerek azar yedik. En son şaka gibi Çiğli Belediyesi'nden biri çıkıp iş makinelerinin Foça'da acil bir işe çekildiğini söyledi ve bizim bekleyeceğimizi belirtti. Böyle basit bir iş mi olur" dedi. Mahalle sakini Özer Aydın, "Bitmeyen yol bizi çileden çıkardı. Belediye 18 aydır ha bugün ha yarın bu yolu yapacaktı. En sonunda kazdı gitti. Yapacağına pişman etti bizi. Evimizde kapımızı penceremizi açamıyoruz. Evden kırmızı toz akıyor. 300 metre yol yapacaklar rezil ettiler her yeri" ifadesini kullandı.

GÜVENLIK ÖNLEMI YOK

Mahalle sakinlerinden Asena Solmaz, "Her gün evde temizlik yapıyoruz. İçeri giren toz toprak bizi mahvediyor. Bu sıcakta balkona çıkamaz hale geldik. Bir de belediye ekipleri yolu kazdı ama bari o parke ve bordür taşlarını ve mıcırları koymasaydı. Çocuklar o taşları üstüne çıkıp oyun oynuyor. Bir gün birine bir şey olacak diye korkuyoruz. Belediye nasıl hiçbir güvenlik önlemi almadan böyle bir işe kalkışır" dedi.