Göztepe’ye kral golcü

Sezon biter bitmez Deniz Kadah, Cameron Jerome ve Napoleoni ile yollarını ayıran Göztepe, santrfor arayışlarına başladı. İzmir ekibi önceliği bonservisi elinde golcülere verirken radara Loic Remy girdi. Kariyerinde Lyon, Chelsea, Lille gibi takımlar bulunan Fransız yıldız, Marsilya ile yollarını ayırdı. Bu sezon 30 maçta 14 gol atan Remy, Ligue 1'in korona virüs nedeniyle tatil edilmesiyle son maçını 8 Mart'ta yaptı. Ligde 20 maçta 7, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 karşılaşmada 1 gol atan Remy, iki ayrı Fransa Kupası'nda 6 müsabakada 6 kez fileleri sarsmıştı. Göztepe temsilcileri, oyuncunun menajeri Frederic Guerra ile temasa geçerek araştırma yaptı. Yıldız futbolcunun sağlık raporlarının istendiği öğrenildi. Büyük bir sorunla karşılaşılmazsa Loic Remy'nin yeni sezonda sarıkırmızılı formayı giymesi bekleniyor.

Egelilerden TFF'ye başvuru

FUTBOL

Federasyonu'nun ligler tamamlandıktan sonra koronavirüs pandemisi nedeniyle tüm liglerde tek sezonluğuna küme düşmeyi kaldırıp umudunu aylar önce yitiren takımları dahi kümede tutmasına isyan eden Ege'nin TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de Play-Off oynayan ekipleri itirazda bulunuyor. TFF 1. Lig Kulüpler Birliği, ligde Play-Off finalini penaltılarla Karagümrük'e kaybeden Adana Demirspor'un Süper Lig'e, 2. Lig'de yine finali Tuzlaspor'a penaltılarla yitiren Manisa Futbol Kulübü'nün ise doğacak boşluk nedeniyle 1. Lig'e alınması için başvuru yaptı. Akhisarspor, Bursaspor'la birlikte karara itiraz etti. TFF 3. Lig'deki Play-Off finalistleri Karşıyaka ve Somaspor da Tahkim Kurulu'nun yolunu tutmaya hazırlanıyor.