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Köyün duvarları tuvale dönüştü

Giriş Tarihi: 3.8.2020 ABONE OL
Köyün duvarları tuvale dönüştü
İZMIR'IN Karabağlar ilçesinin kırsal Kavacık Mahallesi, birçok gezginin rotasında yer alıyor. Coğrafi işaret belgeli üzümüyle ünlü, doğal güzelliğiyle cezbeden Kavacık, ziyaretçilerin dinlenebileceği adreslerden biri olarak öne çıkıyor. Kavacık'ta ünlü üzümü başta olmak üzere pekmez, lokum gibi çeşitli ürünleri de tadan ziyaretçiler, keyifli zaman geçiriyor. Doğal güzelliğiyle dikkat çeken yerleşim yeri duvarlarıyla da beğeni topluyor. Ressamların köy çeşmesi ev ve istinat duvarlarına yaptıkları çeşitli figürlerinin resimleri ilgi topluyor. Ziyaretçiler, resimler önünde hatıra fotoğrafı çektirmeden yerleşimden ayrılmıyor.
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Köyün duvarları tuvale dönüştü
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