KSK’nın ilacı Doğukan

TFF 3. Lig 2. Grup'ta üst üste ikinci kez Play-Off heyecanı yaşayıp 2. Lig'e dönmeyi yine ıskalayan Karşıyaka'da takımın gözde oyuncusu Doğukan İnci'nin geleceği önümüzdeki günlerde belli olacak. Geçen sezon lig ve Play-Off'ta toplam 14 golle parlayan 21 yaşındaki yıldız adayının 2.5 milyon TL'ye yakın bonservis ücreti ve sonraki satışından yüzde 15 pay karşılığı Beşiktaş'a imza atacağı iddia edilmişti. Yıldız futbolcuyu satıp ekonomik anlamda rahat nefes almak isteyen yönetimin bayram sonunda Beşiktaş ile masaya oturup işi resmileştirmesi bekleniyor