Mobilya sektörüne can geldi

salgınının etkilerinin alınan tedbirlerle azalmaya başlamasıyla birlikte ekonomide tüm sektörlerde canlanma başladı. Özellikle yaz sonu ve sonbahar dönemine ertelenen düğün sezonunun açılmasının ardından evlenecek çiftlerin mobilya alışverişine yöneldiğini belirten Loda Mobilya Ege Bölge Bayisi ve Moa Mimarlık Kurucusu Can Serçe, hem fiyat hem de ürün çeşitliliği açısından avantaj sunduklarını söyledi. Loda Mobilya ve Moa Mimarlık olarak yenilikçi bir bakış açısıyla hareket ettiklerini kaydeden Can Serçe, profesyonel iç mimarların ücretsiz tasarladığı anahtar teslim hizmetiyle müşterilere hem fiyat hem zamanla birlikte güvenli alışveriş imkanı sunduklarına dikkat çekti.