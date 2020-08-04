Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Egeli Sabah Haberleri Kurban etlerini muhtarlıkta toplayıp dağıttı

Kurban etlerini muhtarlıkta toplayıp dağıttı

Giriş Tarihi: 4.8.2020 ABONE OL
Kurban etlerini muhtarlıkta toplayıp dağıttı
MANISA'NIN Yunusemre ilçesinde yaptığı yardımlarla tanınan Topçu Asım Mahalle Muhtarı Mustafa Kutay, Kurban Bayramı'nda örnek bir davranışa ima attı. Kutay, muhtarlık bürosunda vatandaşlardan topladığı etleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı. Kutay, "Mahalle halkı ve hayırseverler olarak kurban bayramında topladığımız yardımları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz. Şuana kadar 100 haneyi buldu yaptığımız yardımlar. Yunusemre Belediyesi de bize et dağıtımında yardımda bulundu. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Ramazan Bayramında da yaptığımız yardımlar oldu. 200 ailemize yardım kolisi dağıttık. Mahallemizde oturan vatandaşlarımız da çok destek de bulundu. Ramazan Bayramında 5 çocuğumuzu giydirdik, bu bayramda 3 çocuğumuza yardım ettik. Ayrıca okul zamanında 9 çocuğumuzun kırtasiye ve okul kıyafeti desteğinde bulunduk" diye konuştu.
ARKADAŞINA GÖNDER
Kurban etlerini muhtarlıkta toplayıp dağıttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA