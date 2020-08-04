Kurban etlerini muhtarlıkta toplayıp dağıttı

Yunusemre ilçesinde yaptığı yardımlarla tanınan Topçu Asım Mahalle Muhtarı Mustafa Kutay, Kurban Bayramı'nda örnek bir davranışa ima attı. Kutay, muhtarlık bürosunda vatandaşlardan topladığı etleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı. Kutay, "Mahalle halkı ve hayırseverler olarak kurban bayramında topladığımız yardımları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz. Şuana kadar 100 haneyi buldu yaptığımız yardımlar. Yunusemre Belediyesi de bize et dağıtımında yardımda bulundu. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Ramazan Bayramında da yaptığımız yardımlar oldu. 200 ailemize yardım kolisi dağıttık. Mahallemizde oturan vatandaşlarımız da çok destek de bulundu. Ramazan Bayramında 5 çocuğumuzu giydirdik, bu bayramda 3 çocuğumuza yardım ettik. Ayrıca okul zamanında 9 çocuğumuzun kırtasiye ve okul kıyafeti desteğinde bulunduk" diye konuştu.