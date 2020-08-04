Maske ve sosyal mesafe denetimi

İZMIR'IN turizm ilçesi Çeşme'de Kurban Bayramı'nda polis ekipleri denetimlerini artırdı. Yapılan uygulamalarda, ilçedeki 300 polise takviye olarak İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 200 polis de görev aldı. Çeşme Emniyet Müdürü Gürcan Alev'in koordinasyonunda bayramın ikinci ve üçüncü gününde ilçedeki beach club, restoran, bar ve müzik yayını yapan eğlence mekanlarında maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına yönelik denetimler yapıldı. İlçe merkezi başta olmak üzere Dalyan, Aya Yorgi, Ilıca, Çiftlikköy, Ovacık, Alaçatı'da yapılan uygulamalarda, maske takmayan kişiler ile sosyal mesafeye uyulmayan işletmelere ceza kesildi. İşletmelerin resmi evrakları da kontrol edildi. İki gün boyunca sürdürülen denetimlerde 32 işletme ve 116 kişiye toplam 205 bin 200 lira para cezası uygulandı.

500'DEN FAZLA CEZA

Kontrollerde 617 kişiye GBT sorgusu yapılırken 6 aranan şüpheli yakalandı. İlçe genelinde yapılan trafik denetimlerinde de 619 araç kontrol edildi, 265 araca ceza işlemi uygulandı, 8 araç trafikten men edildi. Polisin, haziran ayından bu yana yaptığı denetimlerde de maske takmayan ve sosyal mesafeye uymayan 500'den fazla kişi ve işletmelere ceza kesildiği öğrenildi.