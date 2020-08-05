Atatürk Evi yola çıktı

Karesi ilçesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'ın ilçe için hayata geçirmek istediği hayalleri arasında yer alan Atatürk Evi için ilk adım atıldı. Kuva-yi Milliye Mahallesi'nde 8 dönüm alanda gerçekleştirilecek olan Atatürk Evi (Karesi Vilayet Müzesi) için temel atıldı. Karesi Belediyesi ayrıca tarihi Balıkesir Lisesi binasını da Kuva-yi Milliye Müzesi olarak düzenleyecek. Karesi Belediyesi, Eski Balıkesir Lisesi Binasının da tahsisini aldı ve restorasyon projesini hazırladı. Yakın zamanda bu binanın da Kuva-yi Milliye Müzesi olarak değerlendirilmesi kapsamında Valilik Makamı ile yapılan protokol gereğince öncelikle restorasyon ihalesine çıkılacak. Karesi Vilayet Müzesi (Atatürk Evi) için ise temeller atıldı. Kuva-yi Milliye Mahallesi'nde düzenlenen temel atma törenine Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve Milliyetçi Hareket Partisi Karesi İlçe Başkanı Burak Boduroğlu katıldı. Temel atma töreninde konuşan Başkan Orkan, Atatürk Evi'nin göreve başladığı günden buyana hayalleri arasında olduğunu söyledi. Orkan, "Sizlerinde desteği ile Atatürk Evimizin temelini atıyoruz. Bunu da 4-5 ay içerisinde tamamlayacağız. Burası yapılıp kalmasın, buranın yaşatılması lazım. İçerisinin de yaşayan bir yer olmasını istiyorum" dedi.