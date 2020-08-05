Çeşme’de bayram bereketi yaşandı

turizm cennetlerinden biri olan, masmavi koylarının yanı sıra, kükürt bakımından zengin denizleri, otel ve beach clubları ile ünlü Izmir'in Çesme ilçesinde bayram yogunlugu yasandı. Kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle uzun süredir yüzü gülmeyen turizmci ve isletmeciler, bayram tatili ile eski hareketli günlerine döndü. Halk plajları dolarken, oteller ise koronavirüs tedbirleri kapsamında belirlenen doluluk oranlarına ulastı. Bayramı tatilini uzatan tatilciler, Ilıca Plajı'na akın etti. Çesme Belediyesi'nin plaja yerlestirdigi localarda güneslenen tatilciler, sosyal mesafeye dikkat etti.