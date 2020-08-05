Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Egeli Sabah Haberleri DESKİ Denizli’yi değiştirdi

DESKİ ’yi değiştirdi

Giriş Tarihi: 5.8.2020 ABONE OL
DESKİ Denizli’yi değiştirdi
DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi DESKİ, Sürdürülebilir Şehirler Projesi Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı Halkın Katılımı Toplantısı düzenleyerek, 10 farklı mahallede planladığı yatırımlar hakkında mahalle muhtarları ve vatandaşları bilgilendirdi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan burada yaptığı konuşmada, Büyükşehir ile birlikte kurulan DESKİ'nin ilk günden itibaren 19 ilçede çok önemli hizmet ve yatırımlara imza attığını söyledi. Başkan Zolan, "Büyükşehir DESKİ geçtiğimiz 6 yılda yapmış olduğu altyapı hattı uzunluğu buradan Çin Seddi'ne kadar uzanıyor" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
DESKİ Denizli’yi değiştirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA