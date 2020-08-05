DESKİ Denizli’yi değiştirdi

Büyükşehir Belediyesi DESKİ, Sürdürülebilir Şehirler Projesi Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı Halkın Katılımı Toplantısı düzenleyerek, 10 farklı mahallede planladığı yatırımlar hakkında mahalle muhtarları ve vatandaşları bilgilendirdi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan burada yaptığı konuşmada, Büyükşehir ile birlikte kurulan DESKİ'nin ilk günden itibaren 19 ilçede çok önemli hizmet ve yatırımlara imza attığını söyledi. Başkan Zolan, "Büyükşehir DESKİ geçtiğimiz 6 yılda yapmış olduğu altyapı hattı uzunluğu buradan Çin Seddi'ne kadar uzanıyor" dedi.