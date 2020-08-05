EB’den 2020’nin ihracat rekoru

Türkiye'nin Temmuz ayı ihracatı bir önceki aya göre yüzde 11.5 artıs göstererek 15 milyar 12 milyon dolar oldu. Ocak- Temmuz döneminde 7 milyar 69 milyon dolarlık ihracata imza atan Ege Ihracatçı Birlikleri (EIB), son 1 yıllık dönemde 12 milyar 752 milyon dolarlık ihracat gerçeklestirdi. EIB'in kayda aldıgı ihracat verilerine göre Temmuz ayında EIB üyelerinin sanayi ürünleri ihracatı 679 milyon dolar, tarım sektörlerinin ihracatı 428 milyon dolar, madencilik sektörünün ihracatı ise 85 milyon dolar oldu.

2020'DEN UMUTLUYUZ

Ege Hububat Bakliyat Yaglı Tohumlar ve Mamulleri Ihracatçıları Birligi yüzde 54 artısla 43 milyon dolarla temmuz ayının artıs rekortmeni oldu. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ihracatçıları Birligi yüzde 17'lik artısla 157 milyon dolarlık dövizi Türkiye'ye kazandırarak birinci sırada yer aldı. EIB'in temmuz rakamının ay bazında 2020'nin rekoru oldugunu vurgulayan EIB Koordinatör Baskanı Jak Eskinazi, "12 Ihracatçı Birligimizin 8 tanesi ihracatını artırırken diger 4 birligimizin düsüsleri tek haneli rakamlarda kaldı. Temmuz ayı bizim için pandeminin izlerini tamamen sildigimiz bir ay oldu. Özellikle salgından en çok etkilenen lokomotif sektörlerimiz hazır giyim ve demir çelik sektörlerimizde ciddi artıslar kaydettik. Sanayicimiz açısından ciddi bir maliyet unsuru olusturan maske ve koruyucu kıyafetlerde hibe uygulamasında geç kalınan düzenlemeye ragmen hazır giyim konfeksiyon ihracatımızdaki etkilerini bu ay gördük. Tarım ihracatımızda son bir yıllık dönemde 5 milyar doları astık. Sanayi ürünlerinde ise iki aydır canlanma söz konusu. Içerdeki tesvikler ve ihracat pazarlarındaki kademeli normallesmeyle dipten dönüs sinyallerini görüyoruz. Bu bizi gelecek için umutlandırıyor. 2020 yılındaki 15 milyar dolarlık hedefimize ulasmak için yogun mesai harcayacagız" dedi.