Geka turizme katkı sağlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda Aydın, Denizli ve Muğla illerinin kalkınmasına yönelik faaliyetler yürüten Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), alternatif turizmin gelişmesi ve bölgede yaygınlaştırılması amacıyla birçok projeye destek veriyor. GEKA, özellikle son yıllarda bölgedeki antik kent ve ören yerlerinin kazı ve restorasyon çalışmalarına destek veriyor. GEKA, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Denizli'deki Laodikya Antik Kenti'ne 2013 yılından beri sağladığı proje destekleriyle kentte arkeoloji tarihi açısından iki önemli yapının gün yüzüne çıkartılarak turizme kazandırılmasına olanak sağladı. Ajans, 2013 yılında yürüttüğü Alternatif Turizm Mali Destek Programı'nda Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin "Dünya Mirası Laodikya Uyanıyor" projesine destek verdi.

DESTEK VERİYOR

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin başvuru sahibi olduğu ve Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nün kazı çalışmalarını yürüttüğü projede Anadolu'nun ilk yedi kilisesinden yedinci kilise olan Laodikya Kilisesi'nin çatı projesi tamamlandı. Ajansın 2018 yılında yürüttüğü Kültür Turizminin Geliştirilmesi Mali Destek Programı'nda ise yine Büyükşehir'in hazırladığı "Laodikya Batı Tiyatrosu Sizi Çağırıyor" adlı projeye destek verildi. Kazı ve restorasyon çalışmalarının devam ettiği 2 bin 200 yıllık tiyatronun Mart 2021 tarihinde tamamlanarak bin 600 yıl sonra tekrar seyircisiyle buluşması planlanıyor.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Laodikya Antik Kenti'nde 2003 yılından bu yana yürütülen kazı ve restorasyon çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Laodikya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, "Özellikle, Laodikya Kilisesi ile ilgili projeyi tamamlamamızın arkasından, gerçekten çok ciddi olarak hem Denizli turizmi için hem de ülkemiz turizmi için büyük artışlar kaydedildi. Laodikya'nın iki tane tiyatrosu var. Batıdaki Helenistik tiyatro Milattan önce M.Ö. 2.yüzyılda yapılmış ve M.S. 7.yüzyıla kadar tiyatroda değişik eklemeler ve onarmalar yapılmış. Burada Büyükşehir ile birlikte 2018 yılındaki çağrıya istinaden 'Laodikya Batı Tiyatrosu Sizi Çağırıyor' projesini hazırladık. Proje, GEKA tarafından destek almaya hak kazandı. 2019 yılı itibarıyla 24 ay sürecek proje için çalışmalara başladık. Gerçekte buradaki çalışmalarımız bizim 2020 yılında bitecekti. Ancak pandemi sebebiyle çalışmalar bir müddet durdu. Normalleşme sürecine bağlı olarak 1 Haziran itibarıyla tam kapasite burada tekrar çalışmaya başladık. GEKA'nın desteğiyle Büyükşehir Belediyesiyle uygulamakta olduğumuz Batı tiyatrosu projemiz, önemli bir projedir. Denizli'nin içinde bir tiyatronun çok kısa sürede, iki buçuk yıllık gibi bir süreçte kullanıma sunulmasına hizmet eden bir proje olması açısından önemlidir. Anadolu'da görülmemiş bir sistemle iki buçuk yılda bu tiyatronun kullanıma açılmasını sağlayacağız" dedi.