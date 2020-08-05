Şaka uğruna batırdı

İzmir'in Foça ilçesinde alabora olması sonucu 4 kişinin öldüğü, bir kişinin de kaybolduğu tekneden sağ kurtulan 19 yaşındaki Kaan Niyazi Özerman, kaza anı ve sonrasında yaşadıklarını anlattı. Olayda annesi ve 2 kardeşi ölen, kayıp 9 yaşındaki kardeşi için de arama kurtarma çalışması yürütülen Özerman, Karşıyaka ilçesinde dedesine ait evde taziyeleri kabul ediyor. Özerman, tekne kazasını anlattığı, bir aydır Foça'da çalıştığını, annesi ve kardeşlerinin de bayramın ilk günü yanına tatile geldiğini söyledi.

'DÖN DEDİM DÖNMEDİ'

Annesinin arkadaşı Şennur Avcı'nın da kızı Kardelen Coşkun ile yanlarına geldiğini belirten Özerman, "Bayramın ilk günü güzel vakit geçirdik. Gece Mustafa Günel, kaptan Adem ile denize açılmayı konuşmuş. Ayarladığını söyledi ve gezip gelecektik" dedi. Tekneyi hazırladıktan sonra 10 kişi binip açıldıklarını ve kaptanın kendilerine kapasitenin aşıldığıyla ilgili bir uyarı yapmadığını savunan Özerman, "Kaç kişisiniz? diye sordu, sonra 'Tamam, hadi binin.' dedi. Biz bindik. Oradaki bir tatil köyünü geçtikten sonra çapa atıp biraz yüzdük. Kaptan teknede alkol aldı. Tekneye bindikten sonra çarşıya gitmek yerine tam sağa dönüp balığa gitmeye karar verdi. Kaptana 'Abi hava patlıyor, dön.' dedim. Bunu 3-4 kez söyledim, sürekli

uyardım. 'Yok, bir şey olmaz.' dedi. Kaptan bana Mustafa'yı korkutacağını söyledi. 'Abi nasıl korkutacaksın?' dedim. Tam giderken dalgayı içeri aldı, tekne su doldu. 'Bu ona yeter' dediği sırada tekne batmaya başladı. Bizimkileri geriye doğru aldım, ağırlığımı verip teknenin ucunu kaldırıp kovayla suyu atalım diye düşündüm. O sırada kaptan, sağ tarafa doğru yatınca tekne de sağ tarafa devrildi" dedi.

'KENDİMİ BIRAKTIM'

Teknenin devrilmesiyle herkesin suya düştüğünü ve can pazarı yaşandığını belirten Özerman, "Annem ve kardeşlerim benim üstüme tutunmuştu. Ben suyun içine battım. Nefesimi tuttum, 'onlar yukarıda kalsın' dedim. Bunu 3-4 kez denedik. Sonra yoruldum. Tekneden düşen çantayı alıp onlara verdim. Bu sırada Kardelen'in yanına gittiğimde annesi can çekişiyordu. Annesini tutup kaldırdım, bu kez bizimkiler can çekişiyordu. Böyle 10-20 dakika çaba sarf ettim. Jet skiler

geziyordu oraya doğru yarım saat, 40 dakika yüzdüm. Yoruldum ve her şeyi bırakıp kelimeişehadet getirip suyun içine bıraktım kendimi. 15-20 saniye sonra bir tekne gördüm ve ona doğru yüzdüm. Tekne beni aldı. Kıyıya çıktık. Jet skidekilere söyledim onlar bizimkileri almaya gitti. Birisi Şennur ablanın cenazesini aldı getirdi. Balık ve şaka uğruna tekneyi batırdı. Ailemin ölmesine sebep oldu. Bu kasıtlı yapılan bir şey. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Alabora olan teknede 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetmiş, kaptan ve 4 kişi sudan sağ çıkarılmış, kaybolan 1 çocuk ise aranıyor. Kaptan Adem Demir tutuklandı.