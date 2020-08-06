Haber Hattı

İzmir'inFoça ilçesinde Aslanburnu mevkisinde denizde iki ayrı botta kaçak göçmenler olduğu ihbarını alan Foça Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 84 kaçak göçmeni yakaladı. Somali, Güney Afrika ve Kongo ile Afganistan ve Suriye uyruklu oldukları belirlenen kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botuna alınıp, Foça Balıkçı Barınağı'na getirildi. Kaçak göçmenler, İzmir İl Göç İdaresi'ne gönderilecek.Denızlı'dejandarma ekipleri Serinhisar ve Buldan ilçesinde kaçak kazı yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Define avcılarına yönelik 7 şüpheliye suçüstü yapıldı. Kazı yaptıkları alanda ekipler tarafından yapılan aramada, 1 adet jeneratör, 1 adet hilti (taş kırıcı matkap), 3 adet taş kırmada kullanılan matkap ucu, 2 adet kazma, 81 murç, 1 adet kürek, 2 adet çekiç ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından ele geçirilen malzemelere el konuldu. Şüphliler hakkında yasal işlem başlatıldı.Denızlıİl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü, tütün mamulleri kaçakçılığı ve emtia kaçakçılığına yönelik 2 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Baskınlarda 610 adet kaçak güneş gözlüğü, 155 kilogram 70 gram nargile tütünü ve bin 472 adet nargile tütünü yapım malzemesi ele geçirildi. Operasyon neticesinde yakalanan şahıslar hakkında kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında adli işlem yapıldı.Denızlı'depolis ekipleri tarafından 27 Temmuz ile 3 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, 18 bin 599 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 71 şahıs yakalandı. 500 yıllık minare alemi, 3 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 5 kuru sıkı tabanca, 60 fişek, 2 çalıntı motosiklet, 1 çalıntı araba teybi, 4 çalıntı hoparlör, 2 adet bellek, 6 kilo alüminyum ele geçirildi.