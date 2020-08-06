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Karşıyakalı ’a talip çok

ekibiyle sözleşmesi sona eren Hakan, 1. Lig’de oynamaya sıcak bakıyor

Giriş Tarihi: 6.8.2020 ABONE OL
Karşıyakalı Hakan Kuş’a talip çok
TFF 3. Lig Play-Off finalinde Turgutluspor'a yenilip bir üst lige yükselemeyen Karşıyaka'nın golcüsü Hakan Kuş'a 1. ve 2. Lig takımlarından teklif yağıyor. Bu sezon Play-Off'lar da dahil 28 maça çıkıp 8 gol atan 26 yaşındaki oyuncu için 1. Lig temsilcileri Boluspor ve İstanbulspor'un yanı sıra 2. Lig'e yükselen Karacabey Belediyespor'un nabız yokladığı öğrenildi. Karşıyaka ile sözleşmesi sona eren Hakan'ın da özellikle 1'inci Lig'de oynamaya sıcak baktığı vurgulandı. Turgutlu Egelispor'da filiz lisansını alan deneyimli golcü Ahmetli Belediyespor'un altyapısından Karşıyaka'ya transfer oldu. Yeşil-kırmızılılarda progesyonelliğe adım adan Hakan Kuş, Balçova Yaşamspor, Çine Madranspor ve Arsinspor'da oynadıktan sonra tekrar Karşıyaka'ya döndü.
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Karşıyakalı Hakan Kuş’a talip çok
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