Balıkesir’de tarım zenginliği

Valisi Hasan Şıldak, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu. Ziyarette, İl Tarım ve Orman Müdürü Kurtuluş Candan hizmetler ve projeler hakkında Vali Hasan Şıldak'a bilgi verdi. Vali Şıldak; " Balıkesir zenginliği üst seviyede bir il. Tarım hayvancılık ve diğer her ürün bazında bir potansiyele sahip. Bilinçli bir tarım yapılıyor. İlin hacmine göre sulama alanları geniş diyebiliriz. Makinalı tarım yapan bilinçli bir çiftçimiz var. Ortalama verim düzeyi yüksek, bu bakımdan da zenginlik zaten bölgeye yansıyor" diye konuştu.