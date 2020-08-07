İzmir’den Silikon Vadisi’ne

İZMIR'IN Karşıyaka ilçesinde yaşayan Yağız Şenoğlu (21), İzmir Ekonami Üniversitesi (İEÜ) Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Programı'nda birbirinden özel çalışmalarla fark yarattı. Akademisyenlerinin desteği ve yönlendirmesiyle başarı basamaklarını hızla çıkan Şenoğlu, emeklerinin karşılığını görerek, diplomasını almadan dünyaca ünlü bir firmada işe girdi.

MUTLU VE GURURLU

Ünlü firmanın kurucu ortağının kendisine ulaştığını ve iş sürecinin bu şekilde başladığını söyleyen Şenoğlu, "Sosyal medya hesabımda, tasarımlarımı ve yaptığım çalışmaları sık sık paylaşıyorum. İşe giriş sürecim de aslında böyle başladı. Firmanın kurucu ortağı, sosyal medya üzerinden bana ulaşarak birlikte çalışmayı teklif etti. Kendisine bugüne kadar yaptığım birkaç çalışmayı ilettim. Çok beğendiler. Ardından da online olarak iş görüşmesine katıldım. Firmanın kurucu ortağının da yer aldığı görüşme neticesinde, işe alındım. Online olarak işe başlayalı bir hafta oldu. Kariyer hedefim için iyi bir başlangıç yaptığımı düşünüyorum. Hedefim, ileride kendi şirketimi kurmak. Elbette bunun için kendimi geliştirmeliyim. Uzun bir yolumun olduğunun farkındayım" dedi. İEÜ Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Emre Küheylan ise "Sektör tecrübesi olan, yaptıkları çalışmalar ile kendini kanıtlamış bir akademisyen kadromuz var. Öğrencilerimize en iyi şartları sunuyor, okurken iş dünyasının parçası olmaları için onları yönlendiriyoruz. Bu sayede, eğitim görürken yaşıtlarının bir adım önüne geçmelerini sağlıyoruz" dedi.