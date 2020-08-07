Tolunay olmazsa Karaman gelecek

DENIZLISPOR yönetimi bugün Tolunay Kafkas ile bir araya gelecek. Milli Takım'daki altyapı koordinatörlüğünü bırakmak istemediği öğrenilen Kafkas'ın ikna edilememesi durumunda yönetim ibreyi Tarbzonspor'dan ayrıldıktan sonra Çaykur Rizespor'a giden Ünal Karaman ile görüşecek. Horozlar'ın gündemindeki diğer isimler ise Hamza Hamzaoğlu ve İsmail Kartal. İÇ transferde ilk olarak tecrübeli stoperi Mustafa Yumlu'ya imza attıran yönetim, sağ bek Zeki Yavru ile stoper Oğuz Yılmaz'ı ikna edemedi. Zeki'nin Alanyaspor ile Oğuz'un ise Trabzonspor ile görüştüğü öğrenildi.