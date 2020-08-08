Arı zehrinin fiyatı dudak uçuklatıyor

Turgutlu ilçesinde elektrik dükkanı işleten Murat Almışlar, kendi bahçesinde hobi olarak yetiştirdiği arıcılığı geliştirdi. Arıcılıktan daha fazla gelir elde etmenin yollarını ararken arı zehri üretimini öğrenen Almışlar, dünya yıldızlarının cilt bakımları için kullandığı ve birçok hastalığının tedavisinde kullanılmaya başlanan arı zehrinin gramını da yurt içine 400 liradan satarken işlerini büyüttü ve yurt dışına açıldı. Kovanlara yerleştirilen özel aparat sayesinde arılar zarar görmeden zehirlerini cama bırakıyor. Almışlar, gramı yurt dışına 700 lira, kilogramı ise 700 bin liraya satılan arı zehrinin özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde büyük ilgi gördüğünü söyledi.