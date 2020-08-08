Başkan Arslan’dan hukuksuz uygulama

Edremit Belediye Meclisi Ağustos ayı olağan toplantısı gergin anların yaşanmasına neden oldu. Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan, 47 mahalle muhtarının giderleninin 2024 seçimlerine kadar belediye tarafından karşılanması ile ilgili talebi, komisyonun ret oyuna karşılık mecliste yeniden oylamaya sundu. Yaşanan tartışma sonrası Cumhur İttifakı Meclis grubu üyeleri toplantı salonunu terk etti. AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu ve AK Parti Grup Sözcüsü Murat Tuna, yaptıkları toplantısında CHP'li Arslan'ı sert bir dille eleştirdi. AK Partili Umutlu, "Önerge, Plan ve Bütçe Komisyonunda (3'ü CHP'li) 5 üye, Hukuk Komisyonunda ise (2'si CHP'li) 3 üyenin tamamı, müzekkere ile gelen muhtarlara nakdi yardım konusunu red etmişlerdi. Buna reğmen Başkan Arslan, muhtarlara yardım ile ilgili gündem maddesinin içeriğini hukuksuz bir şekilde değiştirip, meclis yönetmeliğine aykırı bir şekilde büyük bir siyasi ve hukuki skandala neden olmuştur. Bu nedenle AK Parti olarak, bu meclis kararını onay aşamasında, yargıya götürmeye kararlıyız" diye konuştu.