Bergama beledıyesı borçtan kurtuluyor

Belediyesi'nin Ağustos ayı Meclis Toplantısı Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirildi. Dünyanın 2.nci, Türkiye'nin ilk Uluslararası Festivali olan ve 83 yıldır aralıksız düzenlenen Uluslararası Bergama Kermesi'nin 12-14 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılması kararlaştırıldı. Mecliste her geçen gün faizleriyle birlikte dağ gibi büyüyen borçların sıfırlanması için de adım atıldı. Halen Dokuz Eylül Üniversitesi Bergama Meslek Yüksek Okulu olarak kullanılan eski tekstil fabrikasının bölümü, borçlar karşılığında SGK'ya devri için oy çokluğuyla karar alındı. Alınan kararla Bergama Belediyesi ve bağlı şirketlerinin yaklaşık 80 milyon lira borcunun silineceğine dikkat çeken Başkan Koştu, "Her ay İller Bankası'ndan gelen payımızın yaklaşık 1 Milyon lirası borçlarımıza gidiyor. Geçmiş 10 yılda bu borçların ödenmesi yönünde somut bir adım atılmaması da Bergama şehrine yapılan en büyük zararlardandır. Şu an itibariyle İller Bankası'nın Belediye payından her ay kesilen 1 milyon lirasının yaklaşık 600 bin lirası borç faizine gitmektedir. Bu mali tabloyu düzeltmezsek, bir süre sonra kesilen payımız faizleri bile ödemeye yetmeyecek. Eski Tekstil Fabrikası'nın Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından kullanılan bölümünün SGK'ya borçlar karşılığı devredilmesi bir taşla iki kuş vurmak anlamına geliyor. Hem Belediyemiz borçlardan kurtulacak, hem de eğitim yuvası olarak kullanılan ve kullanılmaya devam edilecek olan bu alanda üniversitenin yatırım yapması ve büyümesi sağlanmış olacak" dedi.