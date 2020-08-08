Denizlispor’da Prosinecki dönemi

TOLUNAY Kafkas, Ünal Karaman, Hamza Hamzaoğlu derken Denizlispor sağ gösterip sol vurdu. Yeşil-siyahlılar Kayserispor'da başarılı bir sezon geçiren Robert Prosinecki'yi Denizli'ye getirdi. TWUMASİ TAMAMTaraflar arasında yapılan görüşmenin çok olumlu geçtiği ve Sırp teknik adamın 9 bin Euro karşılığında 1+1 yıllık sözleşmeye ikna edildiği öğrenildi. Horozlar geçen sezon Gaziantep FK'da oynayan golcü Patrick Twumasi ile prensipte anlaştı. Gana Milli Takımı'nda da forma giyen ve bonservisi Deportivo Alas'te bulunan 26 yaşındaki golcünün bugün yeşil-siyahlı ekiple imza atması bekleniyor. Öte yandan iç transferde ilk olarak tecrübeli stoperi Mustafa Yumlu'ya imza attıran yönetim, sağ bek Zeki Yavru ile stoper Oğuz Yılmaz'ı ikna etmeye çalışıyor.